Equi’natura Camping PAJ du centre « les Oyats » Saint-Martin de Bréhal, 24 juillet 2023, Saint-Martin de Bréhal.

Equi’natura 24 – 28 juillet Camping PAJ du centre « les Oyats » 350 €

Des vacances au bord de la mer pour pratiquer l’équitation et découvrir la région: balade dans la baie et visite du Mt St Michel, baignade, veillées…

Camping PAJ du centre « les Oyats » saint martin de bréhal Saint-Martin de Bréhal 50290 Manche Normandie [{« type »: « link », « value »: « http://www.francas-calvados.fr »}, {« type »: « email », « value »: « sejourfrancas@francasnormandie.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 02.31.47.61.61 »}, {« type »: « phone », « value »: « 06.42.47.42.51 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-24T08:30:00+02:00 – 2023-07-24T23:59:00+02:00

2023-07-28T00:00:00+02:00 – 2023-07-28T18:30:00+02:00

nature camp