Le séjour « été » du 31 juillet au 4 août à destination du public inscrit à l’accueil jeune intercommunal de Valdienne (AJIV) est déstiné aux jeunes de 12 à 17 ans qui on travaillés sur le projet. les dates ont été réfléchie afin que les jeunes qui participent à la création du séjour puissent tous y participer.

Lors de ce séjour, nous allons faire un stage surf de 3 sessions encadrées par des profesionnels diplômes ainsi qu’une session catamaran. Nous allons aussi faire une intervention avec le CPIE de Marenne d’Oléron afin de découvrir l’écosystème marin sous forme de « pêche à pied » sur une demi-journée.

Les repas seront confectionnés par les jeunes avec l’aide de l’équipe d’animation. Ils tourneront par groupe chaque jour afin que tous les adolescents participent aux tâches quotidiennes sur le camp.

Le séjour sera encadré par 2 animateurs et 1 directeur qui auront le rôle d’assurer la sécurité morale, physique et affective des jeunes présents sur le séjour et de mettre en place le projet pédagogique.

Les trajets (Aller/Retour) entre Valdivienne et l’Ile d’Oléron et sur place se feront en minibus.

L’hébergement s’effectuera sous tentes dans un camping.

Camping Ostréa Route des huîtres, 17550, dolus d'Oléron Dolus-d'Oléron 17550 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-31T08:00:00+02:00 – 2023-07-31T23:59:00+02:00

2023-08-04T08:00:00+02:00 – 2023-08-04T19:00:00+02:00

