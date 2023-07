Itinérance sur l’Ile de beauté camping olva Sartène, 17 juillet 2023, Sartène.

Itinérance sur l’Ile de beauté Lundi 17 juillet, 06h00 camping olva participation famille

Ce séjour se veut une véritable immersion dans l’île de beauté avec notamment une itinérance sur le GR20. Les participants auront l’occasion de découvrir diverses facettes de l’environnement local. Ainsi il est prévu de passer une nuit en refuge et également de faire l’ascension d’un sommet. Nous irons également à la rencontre des femmes et des hommes qui font vivre ce territoire, une apicultrice, un berger, et également quelques aventuriers avides d’adrénaline!

camping olva route de la castagna 20100 Sartène Sartène 20100 Corse-du-Sud Corse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-17T06:00:00+02:00 – 2023-07-17T20:00:00+02:00

montagne randonnée