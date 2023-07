DÉCOUVERTE DE LA PÊCHE TRADITIONNELLE AUX ENGINS Camping O P’tit Marais Vix, 26 juillet 2023, Vix.

Vix,Vendée

Une matinée pour découvir la pêche dans le marais.

2023-07-26 fin : 2023-08-23

Camping O P’tit Marais Drapelle

Vix 85770 Vendée Pays de la Loire



A morning to discover fishing in the marsh

Una mañana para descubrir la pesca en las marismas

Ein Vormittag, um das Angeln im Sumpf zu entdecken

