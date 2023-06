DIMANCHE GUINGUETTE – CAMPING O P’TIT MARAIS Camping O P’tit Marais Vix, 2 juillet 2023, Vix.

Vix,Vendée

Des dimanches après-midi animés, une ambiance de guingette au coeur du Marais Poitevin!.

2023-07-02 à ; fin : 2023-08-27 . .

Camping O P’tit Marais Drapelle

Vix 85770 Vendée Pays de la Loire



Animated Sunday afternoons, an atmosphere of guingette in the heart of the Marais Poitevin!

Animadas tardes de domingo, ¡un ambiente de guingette en el corazón del Marais Poitevin!

Sonntagnachmittage mit Unterhaltung, eine Atmosphäre wie in einer Guingette im Herzen des Marais Poitevin!

Mise à jour le 2023-05-24 par Vendée Expansion