SOIRÉES APÉRO-CONCERTS – O P’TIT MARAIS Camping O p’tit marais Vix, 30 juin 2023, Vix.

Vix,Vendée

Des soirées animées, une ambiance « musique du monde », au bord de l’eau, au coeur du Marais Poitevin!.

2023-06-30 à ; fin : 2023-09-01 . .

Camping O p’tit marais Drapelle

Vix 85770 Vendée Pays de la Loire



Animated evenings, a « world music » atmosphere, at the water’s edge, in the heart of the Marais Poitevin!

Veladas animadas, ambiente de « músicas del mundo », frente al mar, en el corazón del Marais Poitevin

Animierte Abende, Weltmusik-Atmosphäre, am Wasser, im Herzen des Marais Poitevin!

