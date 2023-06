Sport et culture urbaine en Provence Camping Nostradamus Salon-de-Provence, 26 juillet 2023, Salon-de-Provence.

Sport et culture urbaine en Provence 26 – 30 juillet Camping Nostradamus 50€

Par le biais du sport et de la culture leur donner l’envie d’apprendre, de s’intéresser à des concepts scolaires via des activités ludiques (exemple jeux urbains et fresques, calcul de temps et des longueurs via des activités sportives…).

Pour les vacances d’été nous mettrons en place une colonie pour 25 enfants avec un éducateur spécialisé en Culture urbaine et trois animateurs dont un animateur sportif.

La colonie se déroulera à Salon de Provence (13) au camping le Nostradamus du 26 Juillet 2023 au 23 juillet 2023 . Le matin les enfants feront les modules suivants :

Une déclinaison des fables de la fontaine seront proposée autour des médiations slam (écriture de texte) /street art et graff/ théâtre forum.

Une déclinaison autour de l’univers street art sera proposée. Cette méditation nous donnera la possibilité de faire un lien avec le patrimoine historique français et donc par extension à l’Histoire.

Ils bénéficieront, l’après midi, d’ateliers de sport et culture urbaine encadrés par des artistes de street art et par un animateur sportif (double dutch, rugby sur sol dur, street soccer).

Nous découvrirons la provence en étant guidés par les éducateurs du forum de Berre l’Etang à travers une balade en trotinette éléctrique. Une visite de Marseille et de la friche de la belle de mai. Le retour se fera après une randonnée sportive dans les alpilles.

Camping Nostradamus 13 300 Salon de Provence, route d’Eyguières Salon-de-Provence 13300 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « http://www.ecoledesartsurbains.sitew.fr »}, {« type »: « email », « value »: « generations-sports@hotmail.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 06.62.03.87.83 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-26T09:00:00+02:00 – 2023-07-26T23:59:00+02:00

2023-07-30T09:00:00+02:00 – 2023-07-30T23:59:00+02:00

Arts urbains Culture urbaine