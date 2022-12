« »À la découverte de la presqu’île de Quiberon Camping Municipale De Penthièvre, 19 juillet 2021, Saint-Pierre-Quiberon.

Tarifs selon le quotient familial (prise en chage entre 50% et 10% selon le QF). Prix compris entre 172,62€ et 86,31€.

dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale.

Camping Municipale De Penthièvre Av. Duquesne, 56510 Saint-Pierre-Quiberon Saint-Pierre-Quiberon 56510 Morbihan Bretagne

Nous nous sommes aperçus que certains jeunes de la commune ne partaient pas en vacances. Afin d’élargir le nombre de participants, nous avons décidé d’emmener 24 jeunes en camp.

Aussi, afin de toucher le plus large public, les tarifs du camp ont été revus à la baisse.

Objectifs du séjour :

– Permettre l’accès au camp à toutes les familles de la commune

– Laisser la place aux jeunes dans l’organisation de leurs loisirs

– Education à la citoyenneté

Contenu du projet :

Vivre ensemble, autonomie, découverte territoire, loisirs sportifs, citoyenneté

Mise en oeuvre :

Janvier : construction du camp avec les jeunes(destination, activités)

Février : vérification du matériel avec les jeunes + création d’une liste d’achat

Mars : démarchage, prise de contact pour se loger, intervenants animations, déplacement

Avril : finalisation des réservations + communication + inscriptions

Mai : fin inscriptions et préparation de la réunion d’information familles

Juin : réunion avec les parents de présentation du camp, de l’équipe et des règles de vie (non négociables) + réunions avec les jeunes (menus, répartition dans les tentes)

Juillet : réunions avec les jeunes (règles de vie, occupation des « temps libres », veillées)

Thématique abordée lors du séjour :

Afin de faire du lien avec le projet de l’été sur la structure jeunesse, nous aborderons la thématique de l’égalité filles garçons. Notament lors de la création d’une télé réalité où l’objectif est de rentrer dans les clichés que les jeunes peuvent voir quotidiennment à la télé et les déconstruire avec eux lors de temps d’échanges ludiques prévu à ce sujet. Nous avons favorisé la mixité dans le camp. En effet, il y a 11 filles et 13 garçons d’inscrits, et l’équipe d’encadrement est constituée d’un directeur, une animatrice et un animateur.

Activités :

– à la découverte de l’île d’Hoedic : geocahing et farniente (mardi)

– paddle (mercredi matin)

– char à voile (jeudi matin)

Déplacements, transport :

Départ de La Mézière en car + un camion

Activités à proximité du camping déplacement à pieds sauf le mardi ou l’on prendra le « TirBouchon » (train) et le bâteau.



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-19T09:00:00+02:00

2021-07-23T16:30:00+02:00

DUBREUIL Amaury