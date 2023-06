Séjour en Bretagne à la découverte du Finistère camping municipal Toul Ar Ster Penmarc’h Catégories d’Évènement: Finistère

Penmarch Séjour en Bretagne à la découverte du Finistère camping municipal Toul Ar Ster Penmarc’h, 31 juillet 2023, Penmarc'h. Séjour en Bretagne à la découverte du Finistère 31 juillet – 12 août camping municipal Toul Ar Ster Du 31 juillet au 12 août, les ados de l’animation jeunesse du pays rhénan partiront à la découverte des sports nautiques et des magnifiques plages du Finistère. Un groupe de jeunes s’est impliqué dès janvier 2023 pour préparer ensemble le séjour d’été. Au programme : kayak, visite de l’île de Sein, mais aussi pêche en bord de mer, baignade, découverte de la faune et de la flore locale, randonnée et géocaching ! camping municipal Toul Ar Ster Rue de Toul ar Ster, 29760 Penmarc’h Penmarc’h 29760 Finistère Bretagne [{« type »: « email », « value »: « animation.paysrhenan5@fdmjc-alsace.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-31T08:30:00+02:00 – 2023-07-31T22:00:00+02:00

2023-08-12T08:30:00+02:00 – 2023-08-12T22:00:00+02:00 bretagne séjour animation jeunesse pays rhenan2017 Détails Catégories d’Évènement: Finistère, Penmarch Autres Lieu camping municipal Toul Ar Ster Adresse Rue de Toul ar Ster, 29760 Penmarc'h Ville Penmarc'h Departement Finistère Age min 13 Age max 17 Lieu Ville camping municipal Toul Ar Ster Penmarc'h

