Esprit sports nature 6 – 11 août camping municipal 380€

Le séjour « Esprit sports nature » se fait sur le camping du lac de Bournazel à Seilhac, en partenariat avec l’association Esprit nature.

C’est un groupe de 16 jeunes maximum !

Vivre ensemble, ailleurs et autrement sera, une fois de plus le leit motiv du séjour!

Sur la journée, les jeunes se verront partir en activité canoé-kayak et wake board : de l’initation à la progression!

Le reste du temps : randonnée, baignade, grands jeux

C’est un séjour où les jeunes seront beaucoup en autonomie sur les temps de vie quotidienne :vaisselle, cuisine, etc…

camping municipal SEILHAC Seilhac 19700 Corrèze Nouvelle-Aquitaine

