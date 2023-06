Plage, soleil et amitiés : FRANCO-ALLEMAND 2023 – YMCA UCJG Alsace/CVJM Erfurt Camping municipal Rive d’Aude Fleury, 12 juillet 2023, Fleury.

PLAGE,SOLEIL ET AMITIES : FRANCO-ALLEMAND 2023

Vivre, sous tente, une expérience franco-allemande unique. Apprendre à mieux connaître les ami(e)s du pays voisin, leur langue et leur culture. Ceci à travers des activités linguistiques, ludiques et sportives et lors de la découverte de la région et de la culture qui s’étend entre Montpellier et Carcassonne en passant par Narbonne.

Les jeunes auront à s’étonner des différences rencontrées lors de cet échange, de les comprendre en questionnant les autres et à s’enrichir ainsi mutuellement.

Tout au long du séjour, les activités proposées seront en rapport avec deux thématiques : la rencontre de l’autre et la mer. L’objectif est que les jeunes repartent avec le sentiment d’avoir appris à connaître le voisin venu d’Outre Rhin et avoir également acquis des connaissances sur la Méditerrannée.

Le rôle de l’équipe d’animation sera de proposer et de faire découvrir aux adolescents comment entrer en communication avec son voisin qui ne parle pas la même langue, de l’encourager à affronter ses craintes ou ses préjugés pour les dépasser. Différentes pratiques sportives et artistiques à travers diverses activités, par exemple : sports et activités physiques collectifs, improvisation théâtrale, expression corporelle, chansons, musique, balades etc. seront proposées. Une grande place est cependant réservée aux initiatives et idées de chaque participant. Nous essayerons de satisfaire au mieux les souhaits de chacun !

Dans le camp installé par ZEBU, on trouve :

– Une grande tente faisant réfectoire et aussi office de salle pédagogique

– de tentes pour l’équipe

– différentes tentes de 4 à 6 places pour les jeunes

Les jeunes seront répartis dans les tentes en groupes non-mixtes mais binationaux de 4 ou 6 individus.

Un animateur sera référent de plus grands groupes pour des actes de la vie quotidienne afin de permettre aux jeunes de vivre dans une ambiance familiale et d’avoir des repères qui les rassurent.

Les animateurs dormiront dans des tentes à proximité de celles des jeunes, elles ne seront pas accessibles aux jeunes.

A l’extérieur : le camping dispose de différents emplacements, d’un terrain de pétanque, de jeux pour enfants, d’une salle commune, et d’une salle de réunion. La plage surveillée se situe à 200m à pied. Les sanitaires se trouvent également à proximité.

Camping municipal Rive d'Aude 8 avenue Eric Tabarly 11560 FLEURY Fleury 11560 Aude Occitanie

