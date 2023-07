Séjour itinérant le long du canal du midi camping municipal Pépieux, 29 juillet 2023, Pépieux.

Séjour itinérant le long du canal du midi 29 juillet – 4 août camping municipal sur inscription 549 euros départ de Carmaux

Le séjour se déroulera du samedi 29 juillet au vendredi 04 aout 2023.

Nous accueillerons 14 enfants âgé entre 9 et 12ans.

Nous dormirons sous tente avec une répartition de deux à trois enfants par tente. Aucun enfant ne sera seul dans une tente.

Nous serons hébergés sous tentes dans 4 campings différents tout au long de notre itinérance.

-Camping Moulin st Anne à Carcassonne (2 nuits, les 29 et 30 juillet)

-Camping municipal de Pépieux (1 nuit, le 31 juillet)

-Camping l’olivigne à bize minervois (1 nuit, le 1er Aout)

-Camping Les peuplier à Colombier (2nuits, les 2 et 3 Aout)

Le rythme de la journée sera alterné entre des temps de vie quotidienne et des temps d’activités. Des temps calmes et des temps libres seront aussi proposés afin de permettre aux enfants de se reposer et de se retrouver dans un cadre où ils pourront gérer leurs occupations en autonomie. Les animateurs veilleront pendant ces temps à répartir leur présence sur les différents lieux appropriés.

Voici le déroulement d’une journée lors de notre séjour itinérant :

• 7h45-8h30 réveil échelonné

• 8h00-9h00 Petit déjeuner / temps libre/temps déchange / rangement campement

• 9h00-11h30 itinérance à vélo

• 11h30-12h00 temps libre/ préparation repas

• 12h00-13h00 Repas froid

• 13h00-13h45 Temps calme

• 13h45-14h00 Temps libre

• 14h00-17h00 itinérance vélo / gouter

• 17h00-17h30 Installation campement/Temps libre

• 17h30-19h00 Temps libre/ Météo des tentes/ douches/ rangement / préparation repas

• 19h00-20h00 Repas

• 20h00-20h15 Lavage de dents

• 20h15-21h15-30 veillée

• 21h30-22h00 coucher

Lors des deux premiers jours du séjours et deux derniers jour nos journée ressembleront à ca :

• 7h45-8h40 réveil échelonné

• 8h00-9h00 Petit déjeuner / temps libre

• 9h00-9h30 préparation/rangement des tentes/ temps d’échange /présentation de la journée

• 9h30-11h30 Activité ou visite

• 11h30-12h00 temps libre/ préparation repas

• 12h00-13h00 Repas

• 13h00-13h15 Rangement tente cuisine

• 13h15-13h45 Temps calme

• 13h45-14h00 Temps libre

• 14h00-16h00 Activité ou visite

• 16h00-16h15 Préparation du gouter

• 16h15-16h45 Gouter

• 16h45-17h00 Temps de paroles

• 17h00-17h30 Temps libre

• 17h30-19h00 Temps libre/ Météo des tentes/ douches/ rangement / préparation repas

• 19h00-20h00 Repas

• 20h00-20h15 Lavage de dents

• 20h15-21h15-30 veillée

• 21h30-22h00 coucher

