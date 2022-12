Itinérance à vélo : de Lons le Saunier à Macon camping municipal « les 3 rivières », 18 juillet 2022, Louhans.

Itinérance à vélo : de Lons le Saunier à Macon 18 – 22 juillet camping municipal « les 3 rivières »

dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale.

camping municipal « les 3 rivières » chemin de la chapellerie Châteaurenaud Louhans 71500 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

Entre Jura et Saône et Loire à vélo

De Lons le Saunier à Macon

Quatre jours à vélo en itinérance le long de la voie bressane et de la voie bleue pour rallier Lons le Saunier à Macon et une dernière journée pour profiter du festival de théâtre « Chalon dans la Rue ».

Nous t’invitons à vivre une grande aventure, avec chaque jour deux à trois heures de vélo (entre 20 et 30 km au quotidien), entrecoupée de visites, d’activités de découverte de la région et de grands jeux. Les déplacements se font essentiellement sur voies vertes ou sur petites routes de campagne, sans dénivelé important, encadrées par deux animatrices ayant l’habitude de l’itinérance à vélo.

Un véhicule transporte le matériel et les bagages.Le soir, les tentes sont plantées dans des campings le long de l’itinéraire.

Chacun participe à la vie quotidienne (montage des tentes, préparation des repas et vaisselle) avant de prendre part à des temps de discussion et à la rédaction d’un journal de bord. Des veillées sont organisées chaque soir par l’équipe d’animation.

Ces quelques jours sont l’occasion de prendre le temps : celui de voyager à un rythme doux, de créer des liens et de faire des rencontres, de découvrir et d’apprendre, de s’amuser et de rire.



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-07-18T06:00:00+02:00

2022-07-22T22:00:00+02:00

Maryse André Loison