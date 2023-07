Escalade camping municipal Le Paradis Pons Catégories d’Évènement: Charente-Maritime

Pons Escalade camping municipal Le Paradis Pons, 21 août 2023, Pons. Escalade 21 – 26 août camping municipal Le Paradis 240 En grand aventurier que tu es, tu t’amuseras à grimper le long des falaises, tu auras l’occasion de te détendre les après-midi en profitant de l’eau à la piscine, et d’enrichir tes connaissances en visitant la ville de Pons.L’hébergement se fera sous tente au camping municipal à Pons. Célia, Mélanie et Mathias encadreront ce séjour.

Rendez-vous le lundi 21 Août à 8h45 au hangar du centre de loisirs (départ à 9h15). Le retour est prévu samedi 26 Août à 17h au hangar également. camping municipal Le Paradis Avenue du poitou 17800 Pons Pons 17800 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « info@beaufief.online »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-21T08:45:00+02:00 – 2023-08-21T23:59:00+02:00

2023-08-26T00:00:00+02:00 – 2023-08-26T17:00:00+02:00
Catégories d'Évènement: Charente-Maritime, Pons
Lieu camping municipal Le Paradis
Adresse Avenue du poitou 17800 Pons
Ville Pons
Departement Charente-Maritime
Age min 8
Age max 12

