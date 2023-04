L’APIS fait son Miel camping municipal le Martinet 30960, 24 avril 2023, Le Martinet.

L’APIS fait son Miel 24 – 29 avril camping municipal le Martinet 30960 100€

Depuis plusieurs années nous proposons aux adolescents issus des quartiers prioritaire (QPV) le séjour la KOH-LO pour lequel notre projet pédagogique s’inscrit sur un axe prioritaire : la citoyenneté.

Pour cette année 2023 avec nos adolescents nous avons pour nouveau projet de récolter leur propre miel 100% naturel des Cévennes.

En effet depuis plusieurs semaines nous avons commencé a mettre en place des ateliers d’apprentissage à l’apiculture dont le but étant de sensibiliser les jeunes aux enjeux environnementaux et climatiques et les rendre acteur du changement mondial en cour.

Durant 6 jours, les jeunes vont pouvoir découvrir d’autres paysages que celui de leur quartier. Ce séjour est basé sur la thématique de l’Apiculture et la protection de l’environnement, il permettra aux jeunes de pratiquer une nouvelle activité totalement méconnue de ce public et qui demande d’une part de la patience, du calme, de la rigueur, de la dextérité et d’autre part un minimum de connaissance de l’environnement dans lequel les jeunes vont évoluer durant ce séjour.

Fondé sur une dynamique de coopération mais aussi de sensibilisation au respect de l’environnement dont sa faune et sa flore. Nous souhaitons ainsi mettre cette année une nouveauté par cette action en partenariat avec un apiculteur local du village du Martinet qui nous accueille déjà l’été pour les séjours la KOH-LO.

Pour ce faire les adolescents ont pu participer à un atelier dégustation dont le but fut de pouvoir différentier les différents types et sortes de miels (miel cristallisé, visqueux, bio, florale etc.…)

Au même titre les jeunes ont assisté à la projection d’un documentaire sur les abeilles pour lequel il en est ressorti que l’abeille est un indicateur du changement climatique.

Pour finir les adolescents on fait un quizz sur les connaissances du processus de fabrication du miel de A à Z.

Fort de cette expérience nous souhaitons nous rendre dans la région des Cévennes pour faire découvrir le monde des abeilles (biologie, anatomie, vie sociale…) et l’apiculture (travail de l’apiculteur, extraction du miel, les produits issus de la ruche) à nos adolescents.

Ils seront amenés à découvrir de manière ludique la vie de l’abeille et les trésors de la ruche.

Tout au long de l’année, les jeunes travailleront sur des projets tels que :

– La mixité au sein de l’ACMCE Ados : nous constatons que les adolescents sont, moins présents sur les ACMCE. Par le biais de l’espace santé jeunes et de l’ADDAP, nous sensibiliserons les jeunes.

– L’environnement et l’écologie : Nous constatons que les jeunes sont inquiets pour le climat mais continuent de consommer, nous sensibiliserons les jeunes.

– Développement durable : Nous constatons que les jeunes sont de moins en moins sensible à l’écologie, a la faune et la flore. En perspective nous avons pour projet de mettre en place des systèmes de recyclage des déchets sur la structure (papier, carton, plastique).

Préparation implication effective des jeunes :

– Nombre de séances de préparation réalisées pour chaque jeune : 6

– Implication effective des jeunes durant l’organisation du séjour, du stage, ou des journées (préparation, contact direct avec les prestataires, élaboration du budget, construction, autofinancement, contrepartie …) EXPLIQUEZ :

Préparation :

– Les jeunes devront vérifier tout le matériel, réaliser des menus équilibrés, effectuer une liste de matériel et de courses.

Sur le choix des activités ?

– Accompagner de l’apiculteur, les adolescents vont pouvoir mettre en pratique les ateliers préparés en amont du séjour de la fabrication d’une ruche en passant par toutes les étapes jusqu’à la récolte du miel :

1. Fabrication de 10 ruches

2. Installation dans un milieu naturel hors pollution des nouvelles ruches APIS

3. Entretiens et surveillance des ruches

4. La récolte des cadres.

5. La désoperculation du miel

6. L’extraction du miel

7. La filtration et la maturation du miel

8. Le conditionnement du miel (la mise en pots).

– Temps de sensibilisation réalisés et préparation en amont du projet vacances (merci de préciser les éventuelles thématiques traitées et modalités de sensibilisation) :

Sur l’année nous proposons aux jeunes différentes thématiques autour de l’écocitoyenneté, le recyclage, la santé et le sport. C’est dans cette continuité éducative que nous proposons ce séjour.

– Pour les séjours, type d’hébergement choisi et pourquoi :

– Gestion libre, cela correspond à nos objectifs du séjour. Nous avons décidé de dormir dans des mobil homes afin de ramener les jeunes au plus près de la nature et les faires participer aux différentes tâches qu’implique ce séjour (nettoyage du camps, préparation des repas etc.)

Type de transport principal (depuis le domicile jusqu’au lieu prévu)

autocar privé pour le trajet AR sur le site et minibus 9 places pour les déplacements sur place.

Encadrement : nombre de personnes :4 dont hommes : 3 dont femmes :1

Qualification :

1 animateur BPJEPS LTP stagiaire

1 directeur BPJEPS LTP

1 CUISINIER économe

1 Apiculteur

Prestataires : association Abeilles et Fleurs de Cévennes

camping municipal le Martinet 30960 le martinet 30960 Le Martinet 30960 Gard Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 0619552591 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-24T08:00:00+02:00 – 2023-04-24T23:59:00+02:00

2023-04-29T00:00:00+02:00 – 2023-04-29T19:58:00+02:00

Apiculutre