A la découverte du milieu aquatique Camping municipal Le Dorat Le Dorat Catégories d’Évènement: Haute-Vienne

Le Dorat A la découverte du milieu aquatique Camping municipal Le Dorat Le Dorat, 28 août 2023, Le Dorat. A la découverte du milieu aquatique 28 août – 1 septembre Camping municipal Le Dorat Les enfants seront logés au camping municipal du Dorat sous toile de tente.

Les repas du midi seront confectionnés par la municipalité de Bellac, les repas du soir ainsi que le petit déjeuné seront pris en charge par la communauté de communes. Les enfants seront mis à contribution. Camping municipal Le Dorat Le Dorat Le Dorat 87210 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://hautlimousinenmarche.fr/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-28T08:30:00+02:00 – 2023-08-28T22:30:00+02:00

2023-09-01T08:30:00+02:00 – 2023-09-01T18:30:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Haute-Vienne, Le Dorat Autres Lieu Camping municipal Le Dorat Adresse Le Dorat Ville Le Dorat Departement Haute-Vienne Age min 8 Age max 11 Lieu Ville Camping municipal Le Dorat Le Dorat

Camping municipal Le Dorat Le Dorat Haute-Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le dorat/