Brocante Camping municipal Le Bel Chouvigny, 30 septembre 2023, Chouvigny.

Chouvigny,Allier

L’association Tous en Sioule, organise un vide grenier à l’occasion de La Journée des Gorges de La Sioule..

2023-09-30 09:00:00 fin : 2023-09-30 18:00:00. .

Camping municipal Le Bel Le Soult

Chouvigny 03450 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



The Tous en Sioule association is organizing a garage sale to mark La Journée des Gorges de La Sioule.

La asociación Tous en Sioule organiza una venta de garaje con motivo de La Journée des Gorges de La Sioule.

Der Verein Tous en Sioule organisiert anlässlich des Tages der Schluchten von La Sioule einen Flohmarkt.

Mise à jour le 2023-09-26 par Office de tourisme Val de Sioule