Séjour à vélo autour d’Amboise Camping municipal île d’or Amboise, 17 juillet 2023, Amboise.

Séjour à vélo autour d’Amboise 17 – 21 juillet Camping municipal île d’or Tarification sociale : entre 2,50 € et 17 € par jour et par enfant selon QF de la famille

Ce mini camp a pour but de faire découvrir aux enfants des ALSH de Manthelan et Ligueil, la ville d’Amboise et ses environs. Nous avons choisi cette région pour la richesse culturelle et du patrimoine.

Nous avons prévu de visiter le château du Clos Lucé, dernière demeure de Léonard de Vinci, de faire une balade sur le Cher afin de découvrir la faune et la flore de cette rivière et le Château de Chenonceau. Nous allons également visiter le parc des Mini-Châteaux pour observer les différents châteaux tailles miniatures, présents en Touraine, et pour finir se balader dans les vignes de permettre la découverte des métiers viticoles et des savoir-faire requis pour ces métiers.

Lors de ce séjour nous avons choisi de nous déplacer à vélo lorsque nous irons en activités. Nous serons aidés de l’association SAS Cyclotourisme Saint Avertin qui aura repéré les parcours à prendre pour nous déplacer de façon à être le plus en sécurité possible.

Nous avons choisi de nous déplacer à vélo lors du séjour pour avoir un mode de déplacement plus respectueux de l’environnement mais également pour consolider avec les enfants les bonnes règles de déplacements à vélo sur la route.

Camping municipal île d’or 4 allée des Mariniers 37400 Amboise Amboise 37400 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire [{« type »: « link », « value »: « https://lochessudtouraine.portail-familles.app/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-17T09:00:00+02:00 – 2023-07-17T20:30:00+02:00

2023-07-21T09:00:00+02:00 – 2023-07-21T18:30:00+02:00

amboise patrimoine

ALSH Manthelan