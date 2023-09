Concert-Bal traditionnel Camping Municipal Échourgnac, 23 septembre 2023, Échourgnac.

Échourgnac,Dordogne

Dans le cadre du Comice de la Double – 17h30 – initiation aux danses traditionnelles – gratuit et à 21h – concert et bal trad avec le groupe Nou au camping 6 €, grat- de 18 ans : 06 06 49 80 43.

2023-09-23 fin : 2023-09-23 . .

Camping Municipal

Échourgnac 24410 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



As part of the Comice de la Double – 5:30 p.m. – initiation to traditional dances – free and at 9 p.m. – concert and trad dance with the group Nou au camping 6?, free – under 18s: 06 06 49 80 43

En el marco de la Comice de la Double – 17.30 h – iniciación a los bailes tradicionales – gratuito y a las 21 h – concierto y baile tradicional con el grupo Nou au camping 6?, gratuito – menores de 18 años: 06 06 49 80 43

Im Rahmen des Comice de la Double – 17.30 Uhr – Einführung in traditionelle Tänze – kostenlos und um 21 Uhr – Konzert und Trad-Ball mit der Gruppe Nou au camping 6?, Grat- ab 18 Jahren: 06 06 49 80 43

Mise à jour le 2023-09-13 par Vallée de l’Isle