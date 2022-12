La Presqu’ile de Rhuys à vélo Camping municipal du roch vetur, 11 juillet 2022, Le Tour-du-Parc.

La Presqu’ile de Rhuys à vélo 11 – 15 juillet Camping municipal du roch vetur

en fonction du quotient familial

dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale.

Camping municipal du roch vetur Plage de Rouvran 56370 LE TOUR DU PARC Le Tour-du-Parc 56370 Morbihan Bretagne

La Fédération Léo Lagrange par son action éducative et par sa volonté d’appliquer les méthodes et valeurs de l’éducation populaire de manière universelle souhaite pleinement apporter sa contribution et son expertise au dispositif « Colos apprenantes », impulsé par le gouvernement.

Ce séjour est né d’une volonté de jeunes d’organiser un séjour ouvert à tous ou chacun paut apporter ses envies et les partager avec les autres tout en étant sensibiliser au développemetn durable et à la protection de l’environement.

Le séjour se déroulera du 11 au 15 juillet 2022 et s’adresse aux jeunes de 11 à 15 ans.



Comme des Images