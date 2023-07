Circuit du patrimoine, à Locquirec Camping municipal du Fond de la Baie Locquirec Catégories d’Évènement: Finistère

Locquirec Circuit du patrimoine, à Locquirec Camping municipal du Fond de la Baie Locquirec, 16 septembre 2023, Locquirec. Circuit du patrimoine, à Locquirec Samedi 16 septembre, 14h30 Camping municipal du Fond de la Baie De 14h30 à 17h30.

Rdv au parking du camping à 14h30. Parcours animé par des élus locquirécois qui vous feront découvrir le riche patrimoine architectural de la commune : lavoirs, chapelles, tombes néolithiques, presbytère récemment réhabilité… Camping municipal du Fond de la Baie route de Plestin, 29241, Locquirec Locquirec 29241 Finistère Bretagne https://www.locquirec.bzh/ « Qui est venu, revient. Qui est revenu, reste.- Telle est la devise de Locquirec.

Locquirec, une commune, trait d’union entre le Finistère et les Côtes d’Armor, délicatement posée sur la Baie de Lannion à l’endroit où elle embrasse la Baie de Morlaix… » Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:30:00+02:00 – 2023-09-16T17:30:00+02:00

2023-09-16T14:30:00+02:00 – 2023-09-16T17:30:00+02:00 ©Réjane Louin

