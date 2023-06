Les aventuriers de l’Odet Camping municipal du Bois du Séminaire Quimper Quimper Catégories d’Évènement: Finistère

Les aventuriers de l'Odet
31 juillet et 4 août
Camping municipal du Bois du Séminaire
188€
Camp à Quimper

Canoë-kayak, accrobranches, course d'orientation, Chasse aux Kuriosités, découverte de Quimper, grand jeu « Kemper », veillées
Camping municipal du Bois du Séminaire
29000 Quimper
Quimper
29000 Finistère
Bretagne
02.97.23.20.19

2023-07-31T09:00:00+02:00 – 2023-07-31T09:30:00+02:00

