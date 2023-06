100% glisse! Camping municipal du Bois du Séminaire Quimper Quimper Catégories d’Évènement: Finistère

Quimper 100% glisse! Camping municipal du Bois du Séminaire Quimper, 24 juillet 2023, Quimper. 100% glisse! 24 et 28 juillet Camping municipal du Bois du Séminaire 203€ Camp à Quimper

Initiation trottinette, paddle, Parc aquatique du Bel Air à Landudec, grand jeu « les skieurs sans neige », découverte de Quimper, veillées Camping municipal du Bois du Séminaire 29000 Quimper Quimper 29000 Finistère Bretagne [{« type »: « phone », « value »: « 02.97.23.20.19 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-24T09:00:00+02:00 – 2023-07-24T09:30:00+02:00

2023-07-28T18:00:00+02:00 – 2023-07-28T18:30:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Finistère, Quimper Autres Lieu Camping municipal du Bois du Séminaire Adresse 29000 Quimper Ville Quimper Departement Finistère Age min 10 Age max 11 Lieu Ville Camping municipal du Bois du Séminaire Quimper

Camping municipal du Bois du Séminaire Quimper Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/quimper/

100% glisse! Camping municipal du Bois du Séminaire Quimper 2023-07-24 was last modified: by 100% glisse! Camping municipal du Bois du Séminaire Quimper Camping municipal du Bois du Séminaire Quimper 24 juillet 2023