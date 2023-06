Les popotes du dimanche Camping municipal de Justin Die, 11 juin 2023, Die.

Die,Drôme

Les Popotes du Dimanche en tenue de bain pour la prochaine qui aura lieu dans le cadre de l’évènement Le Grand Plouf, organisé par Le Comité des Réjouissances au Camping de Justin



Cuisinons et partageons ensemble un repas local et de qualité..

2023-06-11 à 10:00:00 ; fin : 2023-06-11 17:00:00. .

Camping municipal de Justin terrain de volley, au bord de la rivière

Die 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Les Popotes du Dimanche in their bathing gear for the next event, Le Grand Plouf, organized by Le Comité des Réjouissances at Camping de Justin



Let’s cook and share a local, quality meal together.

Les Popotes du Dimanche en bañador para el próximo evento, Le Grand Plouf, organizado por Le Comité des Réjouissances en el Camping de Justin



Cocinemos y compartamos juntos una comida local y de calidad.

Les Popotes du Dimanche in Badekleidung für die nächste, die im Rahmen der Veranstaltung Le Grand Plouf stattfindet, die vom Comité des Réjouissances auf dem Camping de Justin organisiert wird



Lassen Sie uns gemeinsam eine lokale und qualitativ hochwertige Mahlzeit kochen und teilen.

Mise à jour le 2023-06-02 par Office de Tourisme du Pays Diois