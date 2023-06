Séjour Cocktail d’Eaux Vives 1 CAMPING MUNICIPAL DE CHORGES Chorges, 10 juillet 2023, Chorges.

Séjour sportif de 15 jours, qui offre une occasion unique de découvrir le pays de Serre-Ponçon. La région de la Durance aux portes du Parc National des Écrins, à 2 heures de Grenoble, est idéale pour les amoureux de la nature et de sensations fortes grâce aux activités dynamiques et sportives de montagne. Un séjour sport et nature où les participants dévaleront la Durance grâce aux activités d’eaux vives et s’essayerons à la randonnée au VTT dans un cadre d’une nature préservée et des paysages à couper le souffle.

Ce séjour demande un engagement sportif et une coopération de tout instant pour que la vie de groupe soit harmonieuse.

CAMPING MUNICIPAL DE CHORGES BAIE SAINT-MICHEL, 05230 CHORGES Chorges 05230 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d'Azur

