Balade en Périgord camping municipal de Cénac Domme, 31 juillet 2023, Domme.

Balade en Périgord 31 juillet – 4 août camping municipal de Cénac 50

Le camping municipal de Cénac et St Julien se situe au cœur du Périgord Noir, juste au pied de la Bastide de Domme, ce camping ombragé est idéalement situé sur la rive de la Dordogne, à 500m du bourg et permet la pratique de nombreuses activités : canoë, pétanque, pêche, randonnées, stand up paddle.

Nous serons hébergés sur un des emplacements avec électricité. Les grands emplacements sont adaptés pour recevoir des groupes.

camping municipal de Cénac Chemin des pêcheurs 24250 Cenac-Et-Saint-Julien Domme 24250 Dordogne Nouvelle-Aquitaine ticketcolo.amicale@free.fr 0553932495

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-31T09:00:00+02:00 – 2023-07-31T23:59:00+02:00

2023-08-04T09:00:00+02:00 – 2023-08-04T17:59:00+02:00

