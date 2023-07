Séjour festival des chants de marins à Paimpol et camp plongée à Bréhat du 5 au 9 Août 2023 Camping municipal de Bréhât- la pointe de Gouareva Île-de-Bréhat, 5 août 2023, Île-de-Bréhat.

Séjour festival des chants de marins à Paimpol et camp plongée à Bréhat du 5 au 9 Août 2023 5 – 9 août Camping municipal de Bréhât- la pointe de Gouareva Sur inscription

Partenanriat avec le festival des chants de marins à Paimpol.

Immersion au sein du festival pour participer à des missions de bénévolat et de réalisation de podcasts ( une journée).

Le but est de faire vivre un vrai moment de vacances au sein d’un festival en créant du lien avec les jeunes de Paimpol (PAEJ).

Nos jeunes reporters vont récolter des images pour monter un film sur cet évènement typique des musiques actuelles des Côtes d’Armor.

Puis 4 jours sur l’île de Bréhat en camping pour faire de la plongée et rencontrer les résidents du sémaphore.

Le but est de susciter des vocations auprès de la Marine Nationale en découvrant différents métiers qu’offre l’armée.

Les jeunes vont aussi s’intéresser au réseau Sidonie actif pendant la seconde guerre mondiale et le comparer avec le réseau Schelburn Plouhatin.

Camping municipal de Bréhât- la pointe de Gouareva Ile de Bréhat Île-de-Bréhat 22870 Côtes-d’Armor Bretagne [{« type »: « link », « value »: « http://www.plouha.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0649040927 »}, {« type »: « email », « value »: « coordination.mjr@plouha.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-05T08:00:00+02:00 – 2023-08-05T23:59:00+02:00

2023-08-09T08:00:00+02:00 – 2023-08-09T23:59:00+02:00

musiques actuelles Chant de marins paimpol