Au fil de l’eau Camping municipal d’Auberive Auberive, 16 juillet 2023, Auberive.

Au fil de l’eau 16 – 21 juillet Camping municipal d’Auberive 400 €

Au coeur du Parc national de forêts, à Auberive, l’eau est partout présente. Les enfants vont vivre des découvertes nature, s’immerger, créer, dessiner, bricoler … autour de l’eau, en compagnie d’animateurs (trices) nature.

Les enfants sont en vacances et le rythme de vie est respectueux de leurs envies et de leurs besoins. L’hébergement se fait sous tentes au camping local. La cuisine est familiale, locale et de saison. Les enfants participent à la vie collective et y mettent leur grain de sel !

Camping municipal d’Auberive 52160 Auberive Auberive 52160 Haute-Marne Grand Est [{« type »: « phone », « value »: « 06 98 91 71 86 »}, {« type »: « email », « value »: « cin.auberive@ligue52.org »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.chemindetraverse52.org »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-16T14:30:00+02:00 – 2023-07-16T23:59:00+02:00

2023-07-21T00:00:00+02:00 – 2023-07-21T16:00:00+02:00

découverte nature

CIN Auberive