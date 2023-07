Zoos et Château en pays de Loire Camping Municipal Baugé, 8 août 2023, Baugé.

A proximité de Tours, nous profiterons de la région Centre Val de Loire pour découvrir un riche patrimoine historique, et de célèbres parcs zoologiques.

Le programme est essentiellement axé sur la visite des 2 zoos les plus populaires de France, La Fléche et Beauval. Nous profiterons sur chaque parc de 2 jours pour découvrir et s’émerveiller devant un maximum d’espèces animales.

Une journée est également prévue entre les 2 parcs pour aller à la rencontre du magnifique Château de la belle au Bois Dormant à Ussé.

Ce séjour est à la fois une destination de découverte du camping et de l’itinérance avec 2 lieux d’hébergements. Les enfants pourront bénéficier de grands jeux et activités manuelles, et sans oublier de profiter des joies des veillées entre copains et copines.

