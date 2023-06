Séjours sports nature Ardeche camping municipal au fil de la volane VALS-LES-BAINS 07 Vals-les-Bains Vals-les-Bains Catégories d’Évènement: Ardèche

Séjours de vacances 13/17 ans a dominante activités sportives et de pleine nature en ARDECHE du 18 au 31 juillet 2023.

en fonction du quotient familiale de la famille et avec les BON VACAF: de 0 à 700= 150 euro; DE 700 à 1000= 180 euro; + 1000= 220 euro

Hébergement sous tentes

des sortie culturelles seront également proposées afin de découvrir les richesse du patrimoine locale

camping municipal au fil de la volane VALS-LES-BAINS 07
chemin du stade, 07600 Vals-les-Bains
07600 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes
csvaubanesquermes@gmail.com
0320039416

2023-07-18T07:00:00+02:00 – 2023-07-18T23:59:00+02:00

