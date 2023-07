Sensibilisation au monde aquatique et à l’environnement à Palavas les Flots. Camping Montpellier Plage Palavas-les-Flots, 9 juillet 2023, Palavas-les-Flots.

Sensibilisation au monde aquatique et à l’environnement à Palavas les Flots. 9 – 15 juillet Camping Montpellier Plage Participation symbolique de 10€

La Fédération Léo Lagrange par son action éducative et par sa volonté d’appliquer les méthodes et valeurs de l’éducation populaire de manière universelle souhaite pleinement apporter sa contribution et son expertise au dispositif « Colos apprenantes », impulsé par le gouvernement.

Au centre sociculturel Maurice Noguès, nous avons fait le choix de proposer un séjour de vacances de 6 nuits, au camping Montpellier plage au bord de la mer méditerranée. La région est connue pour ses plages de sables fins, les sports nautiques, ses lacs, son musée, sa fête foraine.

Le séjour se déroulera du 9 au 15 juillet 2023. Il s’adresse aux jeunes âgés de 11 à 15 ans. Le nombre de place étant limité à 7 participants, nous accueillerons en priorité les jeunes de notre structure issue du quartier politique de la ville Didot-Porte de Vanves.

Afin de proposer un programme équilibré, les vacances seront rythmées par des activités sportives, culturelles et de plein air et des temps d’apprentissage avec des visites pédagogiques et culturelles, des débats et des ateliers sur le thème de la préservation de l’environnement et de la sensibilisation au respect de la nature et de la biodiversité.

Ce séjour s’articule autour de deux grands axes :

– le projet social du centre socioculturel Maurice Noguès et le projet pédagogique de la structure, dédiée aux habitants du quartier politique de la ville Didot – Porte de Vanves et avec un grand enjeu de remobilisation des jeunes ;

– l’échange avec deux autres structures jeunesse de Léo Lagrange Nord Ile-de-France : le centre socioéducatif Jules Vernes situé à Mainvilliers et l’accueil de loisirs de Margny-lès-Compiègne, permettant la rencontre de jeunes issus d’autres villes, avec des temps collectifs en amont du séjour.

Camping Montpellier Plage 95 avenue saint maurice, 34250 palavas-les-flots Palavas-les-Flots 34250 Hérault Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://www.centresocioculturelmauricenogues.org/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-09T19:00:00+02:00 – 2023-07-09T23:59:00+02:00

2023-07-15T00:00:00+02:00 – 2023-07-15T22:30:00+02:00