Itinérant Bell Italia 18 – 31 juillet Camping Miramare 1195

L’Italie, berceau de notre civilisation, nous invite à l’évasion. La botte italienne est pleine e contrastes :entre montagnes et mers, climat montagnard et méditerranéen …

Ce pays recèle de vestiges historiques comme le Colisée, le site de Pompéi … culturels, tels que la Chapelle Sixtine peinte par Michel-Ang, les sculptures de Bernini… et des paysages contrastés plus merveilleux les uns que les autres.

Tout un programme, alliant activités de découvertes, culturelles, sans oublier le shopping et le farniente, pour une bonne odeur de vacances !!!

Un séjour d’initiation au voyage, alliant responsabilité et autonomie, pour s’épanouir à son rythme et selon ses envies, pour partager des moments inoubliables au quotidien, dans un cadre naturel magnifique.

Camping Miramare Lungomare Dante alighieri 29 – 30013 Cavallino-Treporti Venise Vénétie

