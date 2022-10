Séjour APEAI Corse CAMPING MARINA Ghisonaccia Catégories d’évènement: Ghisonaccia

Haute-Corse

Séjour APEAI Corse CAMPING MARINA, 22 octobre 2022, Ghisonaccia. Séjour APEAI Corse 22 – 30 octobre CAMPING MARINA

de 268 à 470 €

dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale. CAMPING MARINA ghisonaccia Ghisonaccia 20240 Haute-Corse Corse Séjour de découverte de la Corse avec hébergement en mobil-home. Vacances remplies de découvertes, d’expériences scientifques, sociales, cognitives, motrices, culturelles.

Découvertes de la culture et des traditions corses ainsi que du peuple corse.

Séjour de 9 jours réunissant activités nautiques, sportives, culturelles, musicales, veillées, sortie en ville, plage, piscine…

