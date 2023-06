Séjour mer Camping L’Orgate Notre-Dame-de-Monts Notre-Dame-de-Monts Catégories d’Évènement: Notre-Dame-de-Monts

Vendée Séjour mer Camping L’Orgate Notre-Dame-de-Monts, 24 juillet 2023, Notre-Dame-de-Monts. Séjour mer 24 – 28 juillet Camping L’Orgate 95 / 105 / 115 / 130 / 150 / +10 hors territoire. // avec VACAF : 29 / 53 / 63 euros Cap sur la Vendée ! Tu pourras te rafraichir dans la mer et profiter du sable fin sous tes pieds ! Viens découvrir le littoral mais aussi les marais. Au programme : baignade, paddle, rosalie, grand jeux, veillées sur la plage ! Camping L’Orgate Notre Dame de Monts Notre-Dame-de-Monts 85690 Vendée Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 41 75 42 70 »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.csc-lecoindelarue.fr/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

