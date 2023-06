Escalade et Activités sportives de pleine nature en Drôme provençale camping l’orée de provence Buis-les-Baronnies, 31 juillet 2023, Buis-les-Baronnies.

Le stage aura lieu à Buis les Baronnies et ses alentours.

Le but du séjour est de proposer des vacances sportives, sources de partage et de découverte, et de permettre à chaque jeune de progresser dans sa discipline, en partageant avec le groupe dans le respect de l’environnement. Visite de Nyons et de son marché, visite de Buis-les-Baronnies sont également au programme.

Les jeunes découvriront ou pourront se perfectionner à la pratique de plusieurs activités sportives :

– La pratique de l’escalade est prévue sur la commune de Buis-les-Baronnies sur les sites de Baume rousse, Lou Passo d’Annibal, Ubrieux, Aiguille de Buis, Rocher St Julien. Sites proposant une grande diversité de pratique sur des voies d’une longueur. Les sites proposés permettent de faire varier plusieurs facteurs afin de s’adapter au mieux à la progression de chaque jeune : des voies « école », des hauteurs plus importantes sur des voies cotées « facile » permettant de travailler l’aspect psychoaffectif, des voies courtes mais plus difficiles permettant de travailler la technique et l’engagement physique, des voies longues et techniques, des secteurs permettant le travail de manips de cordes…

– La pratique de la randonnée se fera au départ de Buis-les-Baronnies. 8 km autour du Rocher Saint-Julien pour profiter des panoramas sur les Baronnies et le Mont Ventoux.

L’HÉBERGEMENT

L’hébergement est prévu au camping l’orée de Provence situé à Buis-les-Baronnies en Drôme provençale. Le camping dispose d’emplacements ombragés, bloc sanitaire avec douches chaudes, piscine, frigidaire, snack-bar, espaces de jeux.

Les jeunes dormiront en tentes (2 personnes ou 2×2 personnes), non mixtes.

camping l'orée de provence buis-les-baronnies Buis-les-Baronnies 26170 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-31T07:30:00+02:00 – 2023-07-31T23:59:00+02:00

2023-08-05T00:00:00+02:00 – 2023-08-05T17:30:00+02:00

sport de pleine nature randonnée