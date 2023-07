Cet évènement est passé Séjour Surf à Plouharnel Camping Loperhet Plouharnel Crucuno Catégories d’Évènement: Crucuno

Morbihan Séjour Surf à Plouharnel Camping Loperhet Plouharnel Crucuno, 3 juillet 2023, Crucuno. Séjour Surf à Plouharnel 3 et 7 juillet Camping Loperhet Plouharnel 320€ Séjour d’une semaine avec des activités Surf sur 3 jours et des activités sportives en parallèle proposées par nos animateurs.

En fin de journée une veillée sur une thématique précise pour finir par un boom le jeudi soir . Camping Loperhet Plouharnel Étang de Loperhet, 56340 Plouharnel Crucuno 56410 Morbihan Bretagne [{« type »: « email », « value »: « secretariat@officeaffetvilaine.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-03T08:00:00+02:00 – 2023-07-03T08:30:00+02:00

2023-07-03T08:00:00+02:00 – 2023-07-03T08:30:00+02:00
2023-07-07T15:30:00+02:00 – 2023-07-07T16:00:00+02:00
Camping Loperhet Plouharnel
Étang de Loperhet, 56340 Plouharnel
Crucuno
Morbihan
Age min 13
Age max 16

