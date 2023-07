Soirée Karaoké Camping l’Ondine de Provence La Motte-Chalancon, 11 juillet 2023, La Motte-Chalancon.

La Motte-Chalancon,Drôme

Venez profiter d’une soirée amusante et conviviale où tout un catalogue musical vous est proposé pour pousser la chansonnette !.

2023-07-11 fin : 2023-07-11 . .

Camping l’Ondine de Provence

La Motte-Chalancon 26470 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Come and enjoy a fun-filled evening of musical entertainment!

Ven a disfrutar de una velada divertida y agradable con todo un catálogo de música para cantar

Genießen Sie einen lustigen und geselligen Abend, an dem Ihnen ein ganzer Musikkatalog zum Chansonieren angeboten wird!

Mise à jour le 2023-07-10 par Office de Tourisme du Pays Diois