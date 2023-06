Séjour au Marais Poitevin Camping l’îlot du Chail Sansais, 24 juillet 2023, Sansais.

Séjour au Marais Poitevin 24 – 28 juillet Camping l’îlot du Chail Tarification sociale : 2,50 € à 17 € par jour et par enfant selon le QF de la famille

Pour ce séjour j’ai choisi Coulon : très joli petit village pittoresque du marais poitevin, surnommé « La Venise Verte » car pourvu de centaines de canaux, navigables pour la plupart d’entre eux et utilisés par les habitants pour y transporter en barque des outils, des récoltes, de la pêche etc… les canaux sont des moyens de transport, comme à Venise.

L’intérêt de ce séjour en nature permettra à chacun de sortir de son quotidien et sa zone de confort, tout en étant encadré dans un lieu riche en stimuli et sources de beaucoup de petits plaisirs que l’on ignore souvent (observation des oiseaux, construction d’une cabane en bois, guetter les animaux sauvages, observer le cortège des fourmis sur un chemin etc..)

Ainsi cela nous permettra d’avoir un lien entre découverte de l’environnement culturel, la nature et le plaisir : via la visite du village, des randonnées, des jeux. Des activités tel que la découverte d’une ferme pédagogique, de la faune aquatique, de la flore typique de ce milieu, visite d’un musée exceptionnel qui raconte toute l’histoire des marais, leur utilité, leurs origines, leurs fragilités, la faune typique qui y habitent, les habitants, etc .

Je veux pouvoir permettre aux enfants d’être acteurs de leur séjour, en leurs laissant le choix de certaines activités et l’organisation du planning de la semaine. Cela permettra de les responsabiliser, de les motiver et d’être intéressés.

Camping l'îlot du Chail 79270 Sansais Sansais 79270 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-24T08:00:00+02:00 – 2023-07-24T20:00:00+02:00

2023-07-28T08:00:00+02:00 – 2023-07-28T20:00:00+02:00

nature protection

Communauté de communes Loches Sud Touraine