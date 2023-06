Activités physiques et sportives Camping l’hérmitage Guémené-Penfao Guémené-Penfao Catégories d’Évènement: Guémené-Penfao

Loire-Atlantique Activités physiques et sportives Camping l’hérmitage Guémené-Penfao, 8 juillet 2023, Guémené-Penfao. Activités physiques et sportives 8 – 15 juillet Camping l’hérmitage Il s’agit d’un séjour colo apprenante dans la région Loire-Atlantique intitulé « ACTIVITES PHY-SIQUE ET SPORTIVES » qui s’articulera autour de temps de renforcement scolaire, de temps dédiés aux activités nautiques et sportives, et à la découverte du territoire.

Le séjour se déroulera du 8 juillet 2023 au 15 juillet 2022 à Guémené-Penfao (44). L’hébergement s’effectuera en dur au sein du Camping *** et Gîte de l’Hermitage 46 avenue du Paradis 44290 GUEMENE PENFAO.

Camping l'hérmitage 46 avenue du Paradis 44290 Guémené penfao

Age min 14 Age max 17

