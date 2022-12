Les jeunes à la P(l)age ! Camping l’été Indien Wimereux Catégories d’évènement: Pas-de-Calais

Selon le quotient familial: de 0 à 765: 41€67 – 766 à 965: 83€32 – 966 et +: 114€57

dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale. Camping l’été Indien Hameau de Honvault Wimereux 62930 Pas-de-Calais Hauts-de-France Toujours soucieux de développer des actions à vocation écocitoyenne, les adolescents de l’accueil jeunes de Beaulieu ont cette fois répondu présents à l’invitation du centre social de Boulogne sur Mer. En étroite collaboration avec les équipes d’animation des deux centres, les groupes ont concocté un planning chargé d’activités axées sur les grands enjeux environnementaux, enjeux maintenant devenu mondiaux. Du fait de l’éloignement des deux structures, la construction du séjour s’est faite par le biais de visioconférences. Ainsi, des activités telles que la pêche à pied, la pêche à la nasse et le nettoyage de plages sont au programme. Des cours du soir axés sur le renforcement des apprentissages seront distillés par les plus grands du groupe à destination des plus petits.

Dans un premier temps, les jeunes de Boulogne seront accueillis à Châteauroux la première semaine de juillet et guidés dans le choix de leurs activités par le groupe de Beaulieu.

