Séjour Prévention 2 roues motorisé Camping Les Voiles de Laives Laives, 10 juillet 2023, Laives.

Séjour Prévention 2 roues motorisé 10 – 14 juillet Camping Les Voiles de Laives Création d’ateliers de préventions autour de la sécurité routière au retour du séjour

Notre projet de séjour est axé sur la prévention en deux roues motorisés, et offre une expérience éducative et interactive visant à sensibiliser les jeunes à la sécurité routière et à promouvoir de bonnes pratiques en matière de conduite des deux roues motorisés.

Notre séjour s’adresse aux adolescents âgés de 14 à 17 ans et vise à leur offrir un environnement propice à l’apprentissage, à l’échange et à la responsabilisation. Nous organisons ce séjour dans le but de leur fournir des connaissances pratiques et théoriques essentielles pour une conduite responsable et sécurisée des deux roues motorisés.

Notre programme est conçu en étroite collaboration avec des professionnels de la sécurité routière et des experts en conduite des deux roues motorisés. Il comprend une combinaison d’ateliers théoriques et pratiques pour fournir aux jeunes une formation complète. Les participants auront l’opportunité de se familiariser avec les règles de circulation, les signaux routiers, les techniques de freinage, l’équipement de sécurité, la gestion des virages et bien d’autres aspects liés à la conduite sécurisée des deux roues motorisés.

En plus des ateliers, nous prévoyons des sorties sur le terrain où les jeunes pourront mettre en pratique les connaissances acquises. Des balades encadrées seront organisées pour leur permettre d’appliquer les bonnes pratiques de conduite dans des conditions réelles, sous la supervision de moniteurs expérimentés.

La sensibilisation à la sécurité routière ne se limite pas à la conduite des deux roues motorisés. Notre séjour comprendra également des sessions d’éducation sur les risques et les conséquences des comportements à risque tels que l’usage du téléphone portable au volant, la conduite en état d’ivresse et la négligence des équipements de sécurité. Nous aborderons également des sujets tels que le partage de la route avec les autres usagers, la reconnaissance et la gestion des situations dangereuses.

La sécurité et le bien-être des participants sont nos priorités absolues. Nous veillerons à ce que les jeunes soient équipés d’équipements de protection adaptés lors des activités pratiques. De plus, nous fournirons une supervision constante et assurerons la disponibilité de personnel formé en premiers secours. Nous travaillons également en étroite collaboration avec les autorités locales et les services d’urgence pour garantir une intervention rapide en cas de besoin.

Nous croyons fermement que la sensibilisation précoce à la sécurité routière et l’adoption de bonnes pratiques de conduite peuvent prévenir les accidents et sauver des vies. Notre projet vise à inculquer aux jeunes participants une culture de responsabilité et de respect des règles de sécurité routière, contribuant ainsi à la formation de citoyens conscients et responsables.

Nous sommes convaincus que ce séjour autour de la prévention en deux roues motorisés sera une expérience enrichissante et formatrice, offrant aux adolescents les compétences et les connaissances nécessaires pour une conduite responsable et sécurisée.

Camping Les Voiles de Laives Laives Laives 71240 2 rue des lacs Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté 06 10 29 13 71

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-10T08:30:00+02:00 – 2023-07-10T23:59:00+02:00

2023-07-14T00:00:00+02:00 – 2023-07-14T20:30:00+02:00