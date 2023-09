Soirée couscous Camping les Vignes Puy-l’Évêque, 15 septembre 2023, Puy-l'Évêque.

Puy-l’Évêque,Lot

Venez apporter votre soutien à la fête médiévale de Puy-l’Evêque autour d’un couscous (avec apéritif et dessert). Le repas sera animé par le chanteur et guitariste Henry.

Réservation obligatoire au 06.87.25.19.69.

2023-09-15 19:00:00 fin : 2023-09-15 . 22 EUR.

Camping les Vignes Le Méouré

Puy-l’Évêque 46700 Lot Occitanie



Come and support the Puy-l’Evêque medieval festival with a couscous meal (including aperitif and dessert). The meal will be hosted by singer and guitarist Henry.

Reservations essential: 06.87.25.19.69

Venga a apoyar la fiesta medieval de Puy-l’Evêque con una comida a base de cuscús (aperitivo y postre incluidos). La comida correrá a cargo del cantante y guitarrista Henry.

Imprescindible reservar en el 06.87.25.19.69

Unterstützen Sie das Mittelalterfest in Puy-l’Evêque bei einem Couscous (mit Aperitif und Dessert). Das Essen wird von dem Sänger und Gitarristen Henry musikalisch umrahmt.

Reservierung erforderlich unter 06.87.25.19.69

Mise à jour le 2023-09-12 par OT CVL Vignoble