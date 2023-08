Atelier huiles essentielles au camping Les Vignes Camping Les Vignes Puy-l’Évêque, 23 août 2023, Puy-l'Évêque.

Puy-l’Évêque,Lot

La trousse familiale : venez découvrir ou approfondir l’utilisation des huiles essentielles indispensables pour toute la famille.

Vous réaliserez vous-même une synergie et repartirez avec votre flacon, prêt à l’emploi.

L’atelier est ouvert aux adultes, aux séniors, ainsi qu’aux adolescent(e)s.

Réservation obligatoire au 06.52.05.06.81..

2023-08-23 10:30:00 fin : 2023-08-23 12:00:00. 15 EUR.

Camping Les Vignes Le Méouré

Puy-l’Évêque 46700 Lot Occitanie



The family kit: discover or deepen your knowledge of essential oils for the whole family.

You’ll create your own synergy and leave with your own bottle, ready to use.

The workshop is open to adults, seniors and teenagers alike.

Reservations essential: 06.52.05.06.81.

El kit familiar: venga a descubrir o aprender más sobre el uso de los aceites esenciales para toda la familia.

Creará su propia sinergia y se irá con su propio frasco, listo para usar.

El taller está abierto a adultos, mayores y adolescentes.

Imprescindible reservar en el 06.52.05.06.81.

Das Familienset: Entdecken oder vertiefen Sie die Verwendung von ätherischen Ölen, die für die ganze Familie unentbehrlich sind.

Sie stellen selbst eine Synergie her und nehmen Ihr eigenes, gebrauchsfertiges Fläschchen mit nach Hause.

Der Workshop ist offen für Erwachsene, Senioren und Jugendliche.

Eine Anmeldung ist erforderlich unter 06.52.05.06.81.

