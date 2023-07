Fête des Sottises Camping les salines à Salies de Béarn Quimiac, 20 juillet 2023, Quimiac.

Fête des Sottises 20 – 24 juillet Camping les salines à Salies de Béarn Forfait de 2 semaines du centre aéré du Moulin d’Arrousets en fonction du quotient familial et 8 euros par nuit.

Renforcement scolaire

Des activités auront pour objectif d’apprendre à faire ensemble, à responsabiliser les jeunes, développer l’autonomie et être solidaires tout au long du festival.

Les ados découvriront comment on construit un festival d’Art de Rue, les différentes missions (restauration, brigade verte, accueil du public et des artistes …)

Le projet pédagogique s’appuie sur des valeurs essentielles et fondamentales.

Vivre et faire vivre la laïcité

La coopération dans le groupe.

L’échange et la transmission

Développer le regard artistique et le sens critique.

Faire ensemble avec les valeurs de l’éducation populaire.

Les objectifs pédagogiques

Véhiculer les valeurs de liberté, d’égalité et de fraternité :

Favoriser la coopération et la solidarité dans le groupe

Développer l’autonomie et la confiance en soi en étant garant de sa sécurité et de son bien-être.

S’appuyer sur les actes et les paroles des jeunes pour aborder les notions d’égalité des droits, l’esprit de tolérance, le respect d’autrui.

Favoriser l’apprentissage de la vie en collectivité :

Favoriser les échanges et par là même la mixité sociale

Impliquer et responsabiliser dans la gestion de la vie quotidienne

Sensibilser les jeunes aux enjeux du développement durable et de la transition écologique

Sensibiliser au respect de l’environnement naturel et au développement durable.

Développer la notion d’ecocitoyenneté.

Eveiller les jeunes à la créativité

Camping les salines à Salies de Béarn CAMPING DES SALINES *** Route de Bayonne 64270Salies de Béarn Quimiac 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 05 59 55 72 90 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-20T10:00:00+02:00 – 2023-07-20T23:59:00+02:00

2023-07-24T00:00:00+02:00 – 2023-07-24T17:30:00+02:00

Festival Art de rue