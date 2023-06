Prise de conscience Camping les Sablons Portiragnes, 1 juillet 2023, Portiragnes.

Prise de conscience 1 – 8 juillet Camping les Sablons Sur inscription au départ de Barbezieux (Minibus)

Le séjour de 8 jours et 7 nuits dans l’Hérault est un séjour à dominante environementale et sportive. Les jeunes seront sensibiliser à la cause environnementale à travers d’activités sportives en pleine nature. Chaque activités et lieux ont donc étè travaillées en ce sens avec les intervenants pour que la pratique sportive soit un outil ludique afin de transmettre aux jeunes des connaissances et compétences dans l’engagement environnementale.

De plus, le groupe séjournera en gestion libre dans un camping. L’élaboration, la préparation des repas, les courses, la vie quotidienne dans sa globalité impliquera l’autonomie du groupe durant le séjour.

Camping les Sablons Avenue des Muriers 34420 Portiragnes Plage Portiragnes 34420 Hérault Occitanie

2023-07-01T10:00:00+02:00 – 2023-07-01T23:00:00+02:00

2023-07-08T08:00:00+02:00 – 2023-07-08T18:00:00+02:00

Sport et Nature