Natur’Aventure Camping les Rochers des Parcs Clécy, 8 août 2023, Clécy.

Natur’Aventure 9 – 16 août Camping les Rochers des Parcs 390

Les objectifs du séjour

Notre but est de mettre en place des activités de qualité ainsi que de mobiliser à nouveau les compétences scolaires tout en gardant une part de loisirs, indispensables au développement cognitif, social et affectif des jeunes. Le projet pédagogique du séjour vise à la découverte du territoire de proximité, de l’environnement naturel, du patrimoine historique et culturel, notamment par l’organisation de sorties.

La réalisation de ces objectifs s’appuie sur la construction de partenariats avec les établissements culturels, les associations sportives et culturelles, les sites naturels et les entreprises locales.

Le séjour a pour but de développer des compétences sociales et civiques liées à la vie en collectivité. Il doit permettre de familiariser l’enfant/le jeune avec un cadre social complémentaire à la famille et à l’école.

Afin de rendre le séjour le plus agréable possible, l’équipe d’animation s’est fixé des objectifs pédagogiques qui guideront la progression quotidienne des jeunes.

Lieu du séjour

Clécy se situe à 40 km de Caen, au coeur de la Suisse Normande.

Clécy est un paradis pour les amateurs d’activités de plein air.

Hébergement

Dans un camping familial situé au bord de la rivière, tu seras hébergé sous tentes, dans le respect des règles sanitaires exceptionnelles, en vigueur. Tu participeras à la vie quotidienne du séjour accompagné par l’équipe d’animation (organisation des activités, des repas, des règles de vie, de l’entretien,…

Tes vacances

Tu profiteras du calme et de la nature dans l’un des plus beaux panoramas de la région. Si tu aimes le sport et les sensations, ce séjour est fait pour toi !

Transport

Accueil sur place, le mercredi de 13h à 14h.

Le départ se fait le mercredi, entre 10h et 11h.

NB : départ d’Hérouville possible, nous contacter

Camping les Rochers des Parcs La Cour, 14570 Le Vey-Clécy Clécy 14570 Le Pont du Vey Calvados Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 0231945695 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-09T00:00:00+02:00 – 2023-08-09T23:59:00+02:00

2023-08-16T00:00:00+02:00 – 2023-08-16T11:00:00+02:00

Clecy Nature