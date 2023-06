Glisse à Saint-Brévin-les-Pins Camping Les Rochelets Saint-Brevin-les-Pins, 31 juillet 2023, Saint-Brevin-les-Pins.

Glisse à Saint-Brévin-les-Pins 31 juillet – 5 août Camping Les Rochelets 20 €

La Direction Jeunesse propose un séjour en bord d’océan à destination des adolescents de 14 à 17 ans.

L’objectif général du séjour est donner goût à l’apprentissage et à l’effort, favoriser l’épanouissement du jeune, lui permettre de gagner en autonomie et apprendre à vivre ensemble.

Au programme : des activités nautiques, des activités de découverte de l’environnement, des jeux d’expression, des jeux collectifs et des veillées.

Camping Les Rochelets chemin des grandes rivières 44250 Saint-Brévin-les-Pins Saint-Brevin-les-Pins 44250 L'Ermitage Loire-Atlantique Pays de la Loire

2023-07-31T08:00:00+02:00 – 2023-07-31T23:59:00+02:00

2023-08-05T00:00:00+02:00 – 2023-08-05T19:00:00+02:00

https://www.saint-brevin.com/quand-la-plage-vient-a-nous.html