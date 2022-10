Art urbain en Pays Cathare Camping les rives du Lac, 22 octobre 2022, Villeneuve-de-la-Raho.

Art urbain en Pays Cathare 22 – 26 octobre Camping les rives du Lac

50€

dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale.

Camping les rives du Lac 66810 Villeneuve de la Raho Villeneuve-de-la-Raho 66180 Pyrénées-Orientales Occitanie

Par le biais de la culture urbaine leur donner l’envie d’apprendre, de s’intéresser à des concepts scolaires via des activités ludiques (exemple jeux urbains et fresques autour de l’univers de Harry Potter, oeuvre étudié par les cours moyens).

Pour les vacances de Toussaint, nous mettrons en place une colonie pour 15 enfants avec deux éducateurs spécialisés en Culture urbaine et deux animateurs.

La colonie sera itinérante , le premier lieu d’hébergement se situera à Perpignan (66) pour se terminer à Barcelone avec la visite de la Sagrada Familia. le séjour se déroulera du 22 octobre 2022 au 26 octobre 2022 . Le matin les enfants feront les modules suivants :

Une déclinaison des fables de la fontaine seront proposée autour des médiations slam (écriture de texte) /street art et graff/ théâtre forum.

Une déclinaison autour de l’univers street art sera proposée. Cette méditation nous donnera la possibilité de faire un lien avec le patrimoine historique français et donc par extension à l’Histoire.

Ils bénéficieront, l’après midi, d’ateliers de culture urbaine encadrés par des artistes de street art.

Nous découvrirons le pays cathare. Sur l’aller nous nous arreterons à Carcassone visiter la cité médievale et sa fresque urbaine, nous ferons une halte à Montolieu(11) le village du livre et de l’artisanat (verrerie, relieur…) Une visite Perpignan avec un échange avec une école des arts urbains rythmera notre deuxième journée. Sur la troisième journée nous logerons à la frontière espagnole pour être au coeur Pays d’art et

d’histoire transfrontalier (Les Vallées Catalanes

du Tech et du Ter ) Nous finirons par Barcelone pour être coeur du street art européens avec des initations par des artistes. une visite de la sagrada familia guidée sera proposée.



