A la rencontre des anciens métiers ruraux Camping « les rives du lac » Nages, 31 juillet 2023, Nages.

Au travers de ce séjour, nous aimerions proposer aux enfants de notre communauté de communes un dépaysement et découvrir le vivre ensemble.

Déjà par le lieu choisit, les bord du Lac Laouzas dans le département du Tarn qui est à 40 minutes (35km) de St-Pons de Thomières mais avec un climat et un environnement complétement différent tant au niveau climat que flores et petit patrimoine batit.

Les activités proposées seront :

– Revivre une ambiance comme autrefois :

avec le Musée de Plein Air, la Maison de Payrac est une vieille ferme dans la montagne des Monts de Lacaune à Nages, en lisière des bois, abandonnée en 1920 et restaurée en 2003. Elle a conservé ses caractéristiques d’origine : belles constructions en pierres, six belles voûtes en pierres, ardoises locales sur les toits, boiseries.

– Le musée de la vie paysanne :

A quelques pas du lac du Laouzas, dans les bâtiments d’une ancienne ferme typique du Haut-Languedoc, sont présentés, en situation, la vie paysanne et l’artisanat d’un village de jadis qui révèlent les talents de nos rudes montagnards.

Mais aussi des activités sportives et ludiques comme , la baignade, pédalo, des ballades, du paddle….

Nous logerons sous tente et dans des dortoires, accompagnés des animateurs les jeunes devront préparer leur repas, faire la vaiselle…dans l’objectif de développer leur autonomie et le vivre ensemble.

Camping « les rives du lac » Rieumontagne 81120 NAGES Nages 81320 Tarn Occitanie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-31T09:00:00+02:00 – 2023-07-31T22:00:00+02:00

2023-08-04T09:00:00+02:00 – 2023-08-04T18:00:00+02:00

séjour 8/10ans

