SEJOUR ADOS EN ALSACE CAMPING LES REFLET DU VAL D’ARGENT Sainte-Marie-aux-Mines Catégories d’évènement: Haut-Rhin

Sainte-Marie-aux-Mines

SEJOUR ADOS EN ALSACE CAMPING LES REFLET DU VAL D’ARGENT, 19 juillet 2021, Sainte-Marie-aux-Mines. SEJOUR ADOS EN ALSACE 19 – 23 juillet 2021 CAMPING LES REFLET DU VAL D’ARGENT

120

dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale. CAMPING LES REFLET DU VAL D’ARGENT 20 Rue d’Untergrombach Sainte-Marie-aux-Mines 68160 Haut-Rhin Grand Est Séjour de 5 jours et 4 nuits à Sainte Marie aux Mines. Hébergement sous tentes dans un camping « les reflets du Val d’Argent » Activités ludiques, culturelles (ex : visites) et sportives (ex : via ferrata) Destiné à 12 adolescents de 14 à 17 ans. Encadrement : 2 animateurs diplômés

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-19T08:00:00+02:00

2021-07-23T23:59:00+02:00 pixabay

Détails Catégories d’évènement: Haut-Rhin, Sainte-Marie-aux-Mines Autres Lieu CAMPING LES REFLET DU VAL D'ARGENT Adresse 20 Rue d'Untergrombach Ville Sainte-Marie-aux-Mines Age minimum 14 Age maximum 17 lieuville CAMPING LES REFLET DU VAL D'ARGENT Sainte-Marie-aux-Mines Departement Haut-Rhin

CAMPING LES REFLET DU VAL D'ARGENT Sainte-Marie-aux-Mines Haut-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/sainte-marie-aux-mines/

SEJOUR ADOS EN ALSACE CAMPING LES REFLET DU VAL D’ARGENT 2021-07-19 was last modified: by SEJOUR ADOS EN ALSACE CAMPING LES REFLET DU VAL D’ARGENT CAMPING LES REFLET DU VAL D'ARGENT 19 juillet 2021 CAMPING LES REFLET DU VAL D'ARGENT Sainte-Marie-aux-Mines Sainte-Marie-aux-Mines

Sainte-Marie-aux-Mines Haut-Rhin